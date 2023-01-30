Перегруженные грузовики в РФ будет ловить интеллектуальная система

Грузовики, объем груза которых превышает допустимые нормы, будет фиксироваться интеллектуальной системой, разработанной саратовскими учеными.
По данным Минэконом развита региона, система, благодаря фото- и видеофиксации может выделять нарушителей из общего потока транспорта.
Впоследствии все данные о нарушителях будут передаваться в региональное отделение Ространснадзора.
Разработчики отмечают, что внедрение системы будет способствовать сохранению дорог, так как перегруженный транспорт ускоряет разрушение дорожного покрытия.