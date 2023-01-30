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Один из наиболее авторитетных ученых в мире живет в Казахстане

Один из наиболее авторитетных ученых в мире живет в Казахстане
Согласно результатам составления рейтинга наиболее авторитетных мировых ученых, составленного Стэнфордским университетом, выяснилось, что один из них проживает в Казахстане.

Им оказался профессор, доктор технических наук Сарсенбек Монтаев. В настоящее время он преподает и ведет научную работу в Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете.

Авторы исследования сообщают о том, что рейтинг ученых составлялся  с опорой на показатели частоты цитируемости ученых, как за всю карьеру, так и за прошедшие 12 месяцев.

Монтаев занимается разработкой новых технологий в производстве стройматериалов. Кроме того, он является руководителем проекта по оптимизации структурно-механических свойств почв земель сельхозназначения.

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