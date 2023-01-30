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Казахстан привлечет миллиардные инвестиции в этом году  

Казахстан привлечет миллиардные инвестиции в этом году  
Глава правительства Казахстана Алихан Смаилов сообщил о том, что поручил главам регионов страны начать работу по активизации привлечения инвестиций в республику.

Кроме того, властным органам поручено активизировать работу с казахстанскими загранучреждениями.

Всего в течение этого года власти Казахстана намерен привлечь порядка $24,4 млрд иностранных инвестиций.

В настоящее время ключевыми инвесторами в экономику Казахстана являются такие страны как Россия, Китай, США, Британия, Нидерланды и Турция.

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