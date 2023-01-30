Глава Госдепа начал ближневосточное турне   

30 янв. 6:10

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен прибыл в Египет в начале трехдневного ближневосточного турне, где проведет переговоры с лидерами Израиля Биньямином Нетаньяху, Палестины Махмудом Аббасом и Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

Предполагаемые темы встреч – эскалация палестино-израильского конфликта, спецоперацией РФ в Украине и ядерной программой Ирана.

Ранее сообщалось, что приезд Блинкена был скоординирован с новым правым правительством Израиля для недопущения эскалации палестино-израильского конфликта.