Обзор СМИ Кавказа 23 - 29 января

30 янв. 5:00

Северокавказские общественно-экономические коллизии глазами местных СМИ. О чем на минувшей недели писали ведущие региональные издания Северного Кавказа, а также Абхазии и Южной Осетии.

Карачаево-Черкесия

В Карачаево-Черкесии достигнут высокий уровень газификации, который за последние 10 лет вырос с 70 до 83%. Все мероприятия программы по газификации республики до 2025 года выполняются по графику. Такую оценку, как передает местная газета "День республики", дал генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов работе местных властей по выполнению президентской программы социальной газификации. Он также отметил высокую платежную дисциплину, практически 100% расчет за потребленный газ в КЧР, назвав этот показатель лучшим по СКФО.

В рамках президентской программы социальной газификации граждане могут бесплатно провести газопровод до границ своего земельного участка. Руководство КЧР с этого года решило пойти дальше. "На уровне субъекта мы принимаем решения для того, чтобы социальная догазификация была действительно социальной, и уже с нового 2023 года газ подводится непосредственно к дому совершенно бесплатно для граждан. По моему поручению, для указанных целей в республиканском бюджете предусмотрено 25 млн. рублей. Кроме того, 9 категорий граждан могут получить льготы на приобретение внутридомового оборудования по социальному контракту", - заявил глава республики Рашид Темрезов.

В план по социальной догазификации на 2023 год включено 96 населенных пунктов, принято 3306 заявок от населения. Создана техническая возможность подключения 2988 домовладений. Что касается магистральной газификации, то в этом году начнется строительство сразу двух больших газопроводов межпоселкового газопровода в Учкуланском ущелье протяженностью 85 км и газопровода до Джамагатского ущелья. Запланировано проектирование межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов в высокогорье Урупского района. Общая протяженность более 150 км, информирует сайт "Черкесск. Без формата". Будут построены распределительные сети в населенных пунктах Тебердинского направления. Было отмечено, что, в связи с признанием в целом программы бессрочной, объем подлежащих догазификации домовладений увеличится в будущем с текущих 5630 почти до 14 тыс. потенциальных потребителей.

Кабардино-Балкария

В 2022 году в Кабардино-Балкарии реализовывали 46 региональных проектов. Общий уровень финансирования составил 14,9 млрд рублей. По итогам года степень освоения средств – 99,3%, это лучший показатель за четыре года, пишет газета "Кабардино-Балкарская правда" со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития КБР. В рамках реализации региональных проектов велось строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории и приобретение жилья в отношении более чем 100 объектов на общую сумму свыше 9,5 млрд рублей. Завершено строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт 66 объектов: трех школ, пяти детских садов, восьми объектов культуры, одного объекта спорта, 10 объектов здравоохранения и четырех объектов водоснабжения и водоотведения, двух объектов рекультивации территорий, 20 участков автомобильных дорог, ремонт 13 спортивных залов. На остальных объектах капитального строительства работы продолжатся в 2023 году.

В этом году на реализацию национальных проектов направят порядка 9,9 млрд рублей. Планируется завершить начатое в 2022 году строительство 33 объектов, а также продолжить строительство республиканского онкодиспансера. Начинается строительство и капитальный ремонт ряда крупных объектов образования и культуры, запланирован большой объем работ на дорожных объектах. Начнется строительство восьми новых школ общей сложностью на 4750 мест, 10 объектов культуры, реновация городской среды – 43 общественных пространств и 147 дворовых территорий, приведение в нормативное состояние не менее 25 объектов региональных автомобильных дорог, мостов и путепроводов. Кроме того, предусмотрено устройство линий наружного освещения вдоль дорог, обустройство пешеходных переходов, барьерных ограждений и другие работы.

Северная Осетия

В Северной Осетии открылся крупнейший в России и единственный в СКФО селекционно-семеноводческий центр для производства оригинального картофеля. Уникальность проекта заключается в том, что на одной площадке расположены производственные и диагностические лаборатории, позволяющие определять качество материала на все известные патогены, а также лаборатории оздоровления картофеля методом вычленения меристемы и тепличных модулей для мини-клубней.

Новый комплекс позволит обеспечить 20% потребности страны в семенах картофеля. Производственные мощности центра составят 1 млн шт. микрорастений invitro и 5 млн штук мини-клубней в год. Проект имеет всероссийский масштаб – большую часть элитного картофеля планируется выращивать в северных регионах, ввиду более подходящих агроклиматических условий. При этом самый высокотехнологичный процесс производства – выращивание оригинального семенного материала – планируется производить в Северной Осетии. Здесь же будут высаживать часть элитного семенного картофеля. Предполагается, что к 2025 году объемы производства элитного семенного картофеля должны составить 40 тыс. тонн в год, что позволит высадить 14 тыс. га продовольственной овощной культуры.

Инициатор проекта ООО "ФАТ-АГРО" принимает участие в "Федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы". Высокую оценку проекту дал постпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка: "Выпуск качественных оригинальных семян отечественной селекции повысит конкурентоспособность отрасли, поможет привлечению дополнительных инвестиций в агропромышленный комплекс региона, и, как результат – даст новый толчок в выполнении госпрограмм, направленных на импортозамещение, обеспечение продовольственной безопасности и увеличение экспортного потенциала". Замминистра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев подчеркнул, что новый селекционно-семеноводческий центр является самым крупным в Европе. Он выразил уверенность, что производимые здесь семена, будут востребованы не только на территории нашей страны, но и во всем мире.

Абхазия

Туризм остается важнейшей отраслью экономики Абхазии. В 2022 году ее посетило 1,145 млн человек, включая тех, кто приезжал на однодневные экскурсии. В республике наблюдается ощутимый рост туристической отрасли. Если в 2020 году было 420 мест размещения, то на данный момент их 788. Количество койко-мест увеличилось с 28 тысяч до 39 тысяч, на 11 251 мест, 15 тыс. койко-мест находится в частном секторе. Около 30 тыс. граждан Абхазии прямо или косвенно задействовано в туризме. В объектах размещения туристов работают более 4 тыс. человек. Об этом, как передает агентство "Абхазия-информ", сообщил министр туризма Теймураз Хишба в своем отчете о работе министерства и сезоне 2022 года.

Он отметил, что рост был достигнут, благодаря привлечению инвестиций, а также успешной работе налоговой службы, которой, не без участия сотрудников Минтуризма, были выявлены незадекларированные места размещения. О развитии туризма в Абхазии свидетельствуют и то, что за последнее время в различных районах республики под строительство объектов размещения было выделено 123 новых участка. Министр также обратил внимание на рост числа обществ с ограниченной ответственностью, занимающихся туризмом, особенно в Гагрском, в Гудаутском и в Очамчирском районах. Активнее в сфере туризма стали работать и индивидуальные предприниматели.

В Очамчирском районе строится новый гостиничный комплекс "Жемчужина", который представляет собой 16-этажное здание на 400 койко-мест. Введение его в эксплуатацию даст до 120 новых рабочих мест. В скором времени будет введен в эксплуатацию отель "Сухумская Ривьера", объем инвестиций в этот объект составил 185 млн руб. В Гагре за 2022 год построено 6 новых объектов. Объем инвестиций в Гагрском районе в минувшем году составил 2,7 млрд руб. В Гудауте построено 4 новых объекта. В Гулрыпшском районе выделена земля под строительство санаторно-курортного объекта. С 2020 по 2022 год в туристическую отрасль Абхазии вложено до 6,5 млрд рублей инвестиций.

Глава турведомства отметил, что Абхазия ранее участвовала и впредь намерена участвовать в международной выставке MITT. "Есть определенные не только туристические, но и политические цели, по которым мы уходить с этой выставки не будем", – сказал он. Министерство туризма также планирует в мае 2023 года провести встречу с приглашением более 200 турагентов со всей России. Хишба также остановился о необходимости принятия нового закона о туризме. Закон, который действует сейчас, принят в 2005 году, и он морально устарел. Министр привел в пример Сочи, который пошел по пути увеличения коечного фонда за счет создания новых апарт-отелей. Это новая тенденция, без которой, по его мнению, развитие туризма в республике невозможно. Он также выразил надежду, что начнет работать Сухумский аэропорт, и это качественно изменит не только туристическую индустрию, но и жизнь в Абхазии в целом.

Южная Осетия

Правительство Южной Осетии одобрило государственную программу поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 2023 год. По словам министра экономики Дзамболата Тадтаева, в текущем году на поддержку бизнеса планируется направить почти 61 млн рублей, в том числе порядка 33 млн рублей, то есть 2% от общих доходов, запланированных в 2023 году и 27 млн рублей, из госбюджета, аккредитованные фондом льготного кредитования.

Тадтаев отметил, что приоритетными сферами, которые будут рассматриваться в первую очередь, являются производство, переработка и реализация продукции отраслей сельского хозяйства, продовольственных и промышленных товаров, товаров народного потребления, имеющих потенциал импортозамещения, а также экспортный потенциал. К приоритетным сферам также отнесли туризм и экскурсии, медицинские и фармацевтические услуги, разработку, внедрение и реализацию программных продуктов и другие, информирует "Sputnik-Южная Осетия".

Министр отметил, что объем средств, направленных на поддержку и развитие бизнеса в 2022 году, составил 56,9 млн рублей. Всего было профинансировано 55 проектов, 40 из них были в сфере сельского хозяйства. За пять лет с начала действия программы на ее реализацию было выделено 180 млн рублей, поддержку получили 276 проектов. Тадтаев добавил, что по распоряжению президента все плановые проверки проектов, попавших в программу льготного кредитования, ранее были приостановлены ввиду того, что в республике действовали коронавирусные ограничения. По этой причине в 2020-2021 годы проверки не проводились, но в 2022 эта работа возобновилась.

Ранее начальник управления социально-экономического планирования и прогнозирования Минэкономразвития РЮО Нонна Бибилова сообщила изданию, что с 16 января начнется прием документов на участие в конкурсе для предоставления льготного кредита субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и будет длиться в течение месяца. Использование кредита носит исключительно целевой характер. Льготные кредиты предоставляются на срок до пяти лет на принципах платности, срочности, возвратности и обеспеченности кредита на конкурсной основе под 5% годовых. Совокупный объем кредита, выдаваемого одному субъекту МСП, не может превышать сумму в 5 млн рублей.Конкурс на предоставление льготного кредита проводится в соответствии с законом республики "О льготном кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства в РЮО", а также по решению попечительского совета Фонда содействия льготному кредитованию малого и среднего предпринимательства в РЮО.