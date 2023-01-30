Крупнейший на юге России контейнерный хаб заработает под Астраханью в следующем году

30 янв. 0:23

Открытие контейнерного хаба под Астраханью состоится в рамках Каспийского кластера МТК "Север-Юг".

Мощный контейнерный хаб заработает скоро под Астраханью в рамках Каспийского кластера МТК "Север-Юг", сообщил глава областного Минпромтора Илья Волынский.

Министр указал, что наращивание перевозок по Транскаспийскому участку коридора позволило за год увеличить грузооборот региональных морпортов Астрахань и Оля почти на 15%, пишет ТАСС.

Для дальнейшего развития решающей станет роль Каспийского кластера, отметил Волынский,

Он рассказал о создании контейнерного хаба с терминалами для масла и зерна: он откроется в 2024 году и станет самым мощным таким объектом в южной части России.

Чиновник подчеркнул, что Каспийский кластер должен стать мощной базой для обработки грузов на МТК "Север-Юг". Таким образом, он должен внести вклад в рост грузоперевозок на азиатском направлении.

Как сообщал "Вестник Кавказа", постановление о создании в Астраханской области Каспийского кластера подписал премьер-министр России Михаил Мишустин в ноябре 2020 года.