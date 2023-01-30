Шри-Ланка ждет помощи от богатых стран Персидского залива

30 янв. 2:00

Политико-экономический кризис на Шри-Ланке, продолжающийся в весны прошлого года, вынуждает власти искать поддержки у влиятельных государств и организаций. В рамках политики активизации сотрудничества с Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива министр иностранных дел Шри-Ланки Али Сабри провел переговоры с министрами и высокопоставленными чиновниками королевства.

Сабри встретился со своим саудовским коллегой принцем Фейсалом бин Фарханом, генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хиссейном Брахимом Тахой, генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Найефом Фалахом М. Аль-Хаджрафом и генеральным директором Саудовского фонда развития Султаном Аль-Маршадом, а также должностными лицами Исламского банка развития.

Инвестиции

По мнению Сабри, что его визит в королевство был успешным: "Он еще больше укрепит двусторонние отношения, поскольку мы видим много позитивных тенденций". Как отмечает Arab news, переговоры между министрами иностранных дел двух стран касались укрепления отношений, увеличения инвестиций в Шри-Ланку, которая стала воротами для Саудовской Аравии в Южную Азию и трудоустройства ланкийцев в королевстве. "Саудовская Аравия определила Шри-Ланку как очень важное географическое место, поэтому есть возможности для инвестиций в возобновляемые источники энергии, нефтяную промышленность и гостиничный бизнес, - сказал Сабри. - Мы заинтересованы в привлечении инвестиций Саудовской Аравии в сектор возобновляемых источников энергии для развития, энергетической безопасности и превращения Шри-Ланки в региональный энергетический центр". На встрече также обсуждались вопросы по возобновлению авиасообщения между Саудовской Аравией и Шри-Ланкой после их приостановки во время глобальной пандемии. Стремясь улучшить торговые и инвестиционные отношения между обеими странами, посетивший страну министр подписал там соглашение об избежании двойного налогообложения с Управлением по закяту и подоходному налогу.

Долги

Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году, правительство борется с нехваткой иностранных доходов, безудержной инфляцией и рецессией. Министр Шри-Ланки поблагодарил королевство за помощь в реструктуризации долга перед Международным валютным фондом и Парижским клубом. Парижский клуб стран-кредиторов предложил 10-летний мораторий на долг Шри-Ланки и 15-летнюю реструктуризацию долга в качестве формулы для урегулирования валютного кризиса островного государства. Шри-Ланка также ведет переговоры с МВФ о предоставлении финансовой помощи в размере 2,9 миллиардов долларов, которая считается жизненно важной для восстановления ее экономики.

Взаимная поддержка

"Шри-Ланка и Саудовская Аравия долгое время были традиционными друзьями. Для укрепления двусторонних отношений на многосторонних форумах - в ООН и других агентствах - мы должны поддерживать друг друга", - сказал он. "Они (саудовцы) поддерживали нас, когда некоторые державы несправедливо загоняли нас в угол без всякой причины. Они оставались рядом снова и снова. Поэтому нам нужно укреплять эти отношения". Ланкийский министр высоко оценил усилия королевства по развитию инфраструктуры в Шри-Ланке посредством проектов Саудовского фонда развития.

Ланкийцы и Персидский залив

Встреча министра с Аль-Хаджрафом была посвящена связям между Шри-Ланкой и странами Персидского залива. "Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива очень важен. Мы рассматриваем возможность подписания рамочного соглашения с Советом, мы хотим ускорить это как можно скорее", - сказал Сабри. О своих обсуждениях с Тахой и ОИС статуса наблюдателя Сабри сказал: "Они изучают возможность предоставить статус наблюдателя, но мы еще не приняли решение. Традиционно у нас были хорошие отношения". Сабри также рассказал о положении мусульманской общины в Шри-Ланке.

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", с экономической точки зрения минувший год стал для Шри-Ланки самым худшим за всю историю. Основной причиной экономического краха стал кризис платежного баланса. Положение усугубили огромные долги, пандемия коронавируса, ситуация на Украине, повышение процентных ставок центральными банками по всему миру и спорные решения, принятые администрацией Готабаи Раджапаксы.