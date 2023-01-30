В Чечне продолжается замена водопроводных сетей 

30 янв. 3:23

Строить новые и оптимизировать старые водопроводные сети начнут уже в этом году на территории Гудермесского района Чечни.

В Гудермесском районе построят новые и реконструируют существующие сети водоснабжения общей протяженностью 79,9 км, такие планы анонсировали в Минстрое Чечни.

Работы будут вестись в самом Гудермесе и поселке Ойсхара.

Основная задача - обеспечить жителей чистой питьевой водой. Для этого на объектах поставят новое оборудование, которое будет дополнительно очищать воду.

Работы ведутся в рамках федерального проекта "Чистая вода".

А в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" системы доочистки питьевой воды поставят на водозаборах в Гудермесе и селе Верхний Герзель

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