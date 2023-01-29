Сотрудников посольства Азербайджана успешно эвакуировали из Ирана

29 янв. 21:59

Эвакуация азербайджанского посольства из Ирана завершена - теперь дипломаты в безопасности.

Успешно завершена эвакуация сотрудников азербайджанского посольства в Иране и их семей в Баку: государственный спецборт, вылетевший из Тегерана, сел в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Самолет также доставил на родину тело Орхана Аскерова, убитого во время теракта в диппредставительстве в Тегеране. В его честь в аэропорту был выстроен почетный караул. Погибшего похоронят завтра на второй Аллее шехидов.

На спецборте прилетели и раненые во время теракта, их увезли из аэропорта в машинах "скорой помощи".

О причинах эвакуации

Комментируя ситуацию, замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов пояснил, что причиной проведения эвакуации стало отсутствие доверия к Тегерану при обеспечении безопасности азербайджанского посольства.

Дипломат рассказал о неоднократных требованиях азербайджанской стороны усилить меры безопасности, отметив, что власти Ирана игнорировали их.

О приостановке работы азербайджанского посольства в Иране

Он констатировал полную приостановку дипломатической деятельности посольства АР в ИРИ. В то же время, уточнил замминистра, приостановка не распространяется на деятельность генерального консульства в Тебризе.

Халаф Халафов добавил, что сведений о приостановке работы иранского посольства в Баку пока нет.

Об ответственных за теракт в посольстве Азербайджана

Дипломат также указал, что ответственность за нападение на посольство Азербайджана в Тегеране лежит на иранской стороне. По его словам, Баку планирует прибегнуть к существующим международным механизмам для расследования теракта.

Объявление об эвакуации

Полную эвакуацию посольства Азербайджана из Ирана анонсировал накануне официальный представитель МИД АР Айхан Гаджизаде, который пояснил, что для эвакуации будет использован государственный спецборт, который отправят в Тегеран специально для этой цели.

Теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что 27 января террорист ворвался в посольство Азербайджана в Тегеране. Он был вооружен автоматом Калашникова. Двое работников службы безопасности были ранены, их руководитель погиб.