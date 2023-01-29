Соглашение о сотрудничестве Центробанков выведет Россию и Иран на новый уровень

29 янв. 21:27

Центробанки России и Ирана официально договорились о сотрудничестве.

Соглашение о сотрудничестве подписано между Центробанками России и Ирана, сообщил глава регулятора Исламской Республики Мохаммад Реза Фарзин.

Оно призвано упростить совершение двусторонних операций.

Значение соглашения для Ирана

Фарзин пояснил, что благодаря подписанному соглашению становится возможна непосредственная связь между ЦБ РФ и ИРИ, а также между обычными кредитными организациями обеих стран.

Председатель иранского Центробанка добавил, что теперь Иран оказался связан без участия посредников с более чем сотней иностранных банков, что позволяет говорить о восстановлении "финансовых каналов" между ИРИ и миром.

Какие именно иностранные банки имеются в виду, Фарзин не уточнил.

Выгода для России

С российской стороны, по информации агентства ISNA, в церемонии подписания участвовал замначальника ГУ ЦБ РФ по ЦФО Владислав Гридчин.

Он обратил особое внимание на такое преимущество заключенного соглашения, как независимость от санкций Запада.

Представитель Центробанка России также выразил надежду, что благодаря соглашению, которое предполагает в том числе облегчение денежных переводов между Россией и Ираном, поможет развитию бизнеса в обеих странах.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", Москва и Тегеран могут прибегнуть к стейблкойнам, привязанным к золоту, для взаимных расчетов - эта тема поднималась во время недавнего визита делегации Госдумы в Тегеран, и иранская сторона с интересом отнеслась к такой возможности.