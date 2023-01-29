Большинство избирателей выбрали председателя "Единого нацдвижения"

29 янв. 20:58

Три четверти избирателей проголосовали за председателя ЕНД на внутрипартийных выборах. Оба ключевых кандидата уверены в победе.

На данный момент три четверти зарегистрированных избирателей отдали голоса на выборах председателя самой массовой оппозиционной партии Грузии "Единое нацдвижение".

Как пишет Sputnik Грузия, число проголосовавших на специально созданном портале превысило 76% - это более 40 тысяч человек.

Оставшиеся могут успеть проголосовать до 10.00 (09.00 мск) завтрашнего утра. Оглашение результатов планируется провести через два часа после окончания выборов.

Кандидаты

Уже сейчас в своей победе уверены и делают соответствующие заявления штабы основных соперников - действующего председателя Ники Мелия и депутата грузинского парламента Левана Хабеишвили. Оба убеждены, что берут верх над противником с большим отрывом.

Помимо них, на пост председателя ЕНД претендуют бывший ее член партии, экс-глава женской партийной организации Тбилиси Нона Мамулашвили и руководитель неправительственного "Движения за Грузию" Георгий Мумладзе.

Реакция правящей партии

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее представители правящей партии "Грузинская мечта" неоднократно предрекали "Единому нацдвижению" распад или полное самоуничтожение в связи с выборами его председателя.