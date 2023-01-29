Эвакуированные сотрудники азербайджанского посольства вылетели из Тегерана в Баку

Самолет, на котором в Баку эвакуируют сотрудников азербайджанского посольства в Иране, поднялся в воздух из Тегерана.
По данным азербайджанских СМИ, тело начальника службы безопасности диппредставительства АР в ИРИ Орхана Аскерова, убитого террористом в ходе атаки на посольство 27 января, также доставят на родину в этом самолете.
Когда стало известно об эвакуации посольства Азербайджана?
Накануне официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде рассказал, что все азербайджанские дипломаты будут срочно вывезены из Ирана вместе с семьями. Он подчеркнул, что их эвакуируют на государственном спецборте, который прилетит в Тегеран специально за ними. Самолет отвезет на родину тело ставшего шехидом Орхана Аскерова, которого похоронят на второй Аллее шехидов в Баку.
Теракт в азербайджанском посольстве в Иране
Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", 27 января в посольстве Азербайджана в Тегеране был совершен теракт: преступник с автоматом Калашникова открыл внутри диппредставительства беспорядочную стрельбу. Погиб начальник службы безопасности, двое сотрудников были ранены, однако один из них успел нейтрализовать террориста.