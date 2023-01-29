Лавров призвал глав МИД Израиля и Палестины не допустить дальнейшей эскалации

29 янв. 19:56

Глава МИД РФ провел телефонные переговоры с израильским и палестинским министрами. Он призвал их избегать эскалации.

В эти выходные на фоне недавней эскалации напряженности между Израилем и Палестиной глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные разговоры с израильским и палестинским коллегами Эли Коэном и Риядом аль-Малики.

В первую очередь дипломат выразил соболезнования по поводу жертв и раненых в результате недавних происшествий.

Лавров обратил внимание на обеспокоенность России, вызванную возобновлением насилия в зоне конфликта между Палестиной и Израилем. Он пояснил, что это может вылиться в новое полномасштабное вооруженное противостояние, которое станет причиной новых смертей.

Соответственно, со стороны Москвы прозвучал призыв проявлять ответственность и не допускать ничего, что могло бы ухудшить положение.

По словам российского министра, случившееся свидетельствует о срочной необходимости перезапустить работу "квартета" международных посредников - это поможет максимально оперативному возобновлению израильско-палестинских переговоров на базе международного права.

Как сообщал "Вестник Кавказа", в пятницу в Восточном Иерусалиме террорист начал стрелять в синагоге, убив семь человек. В субботу утром аналогичный инцидент произошел у ворот Города Давида, причем преступником оказался 13-летний ребенок.