Три ребенка из многодетной семьи стали жертвами пожара на Кубани

Трое детей из многодетной семьи погибли при пожаре в частном доме в Курганинском районе. Детали трагедии рассказали в кубанском управлении МЧС.
Сигнал о возгорании в поселке Октябрьский поступил в 06.34 мск сегодня утром.
По прибытии на место ЧП огнеборцы выяснили, что горят вещи в доме, площадь пожара составляет 40 кв м.
Огонь удалось полностью потушить в 07.50 мск.
Жертвы и пострадавшие
Как сообщили в краевом управлении СКР, трое детей из семьи погибли при пожаре. Их тела были найдены в доме, когда огонь был потушен. Еще двое детей, девочки 7 и 12 лет, пострадали - так же, как и мать. Женщина и ее дочери были доставлены в больницу.
Открыто уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ. В этой статье идет речь о причинении смерти по неосторожности двум и более людям.
Дело будет расследоваться как особо важное, оно взято на контроль главой ведомства Андреем Масловым.
Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее в турецкой провинции Бурса пожар в доме, где проживала многодетная семья, унес жизни восьми детей, кроме них погиб один взрослый.