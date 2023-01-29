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Три ребенка из многодетной семьи стали жертвами пожара на Кубани

Три ребенка из многодетной семьи стали жертвами пожара на Кубани
Пожар в доме многодетной семьи унес жизни трех детей в кубанском поселке. Мать и еще два ребенка в больнице.

Трое детей из многодетной семьи погибли при пожаре в частном доме в Курганинском районе. Детали трагедии рассказали в кубанском управлении МЧС.

Сигнал о возгорании в поселке Октябрьский поступил в 06.34 мск сегодня утром.

По прибытии на место ЧП огнеборцы выяснили, что горят вещи в доме, площадь пожара составляет 40 кв м.

Огонь удалось полностью потушить в 07.50 мск.

Жертвы и пострадавшие

Как сообщили в краевом управлении СКР, трое детей из семьи погибли при пожаре. Их тела были найдены в доме, когда огонь был потушен. Еще двое детей, девочки 7 и 12 лет, пострадали - так же, как и мать. Женщина и ее дочери были доставлены в больницу.

Открыто уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ. В этой статье идет речь о причинении смерти по неосторожности двум и более людям.

Дело будет расследоваться как особо важное, оно взято на контроль главой ведомства Андреем Масловым.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее в турецкой провинции Бурса пожар в доме, где проживала многодетная семья, унес жизни восьми детей, кроме них погиб один взрослый.

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