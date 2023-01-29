Северо-запад Ирана снова тряхнуло - теперь на 4,7

29 янв. 18:57

Еще одно землетрясение потрясло северо-запад Ирана. Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало.

На северо-западе Ирана произошло еще одно землетрясение, оно было немного слабее предыдущего, случившегося накануне.

По информации сейсмологов, его магнитуда составила 4,7. "Вчерашнее" стихийное бедствие имело магнитуду 5,9.

Эпицентр нынешнего ЧП был расположен на расстоянии 17 км в северо-западном направлении от города Хой. Глубина залегания очага - 10 км.

Сведений о раненых, жертвах и материальном ущербе пока нет.

Субботнее землетрясение в Хое

Как писал ранее "Вестник Кавказа", накануне неподалеку от того же города произошли подземные толчки магнитудой 5,9. Эпицентр, по информации ученых, располагался в 23 км к юго-востоку от него.

По словам министра внутренних дел Исламской Республики Ахмада Вахиди, природный катаклизм нанес ущерб 16,5 тысяч домов, им требуется восстановление и ремонт.

Согласно последним данным, подземные толчки унесли три жизни, число пострадавших - 973. В общей сложности население Хоя составляет 175 тыс человек.