В "Союзмультфильме" сообщили о смерти создателя кота Леопольда

29 янв. 18:34

Мультипликатор Вячеслав Назарук, придумавший образы кота Леопольда и Крошки Енота, умер накануне.

Ушел из жизни советский и российский деятель культуры, мультипликатор, придумавший образы кота Леопольда и Крошки Енота, Вячеслав Назарук. О его смерти сообщил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

По его словам, художнику был 81 год. Он умер накануне.

Капков добавил, что прощание с мультипликатором назначено на 1 февраля, оно пройдет в храме при Первой Градской больнице.

В качестве художника-постановщика Назарук с 1970 по 1989 год принимал участие в создании свыше 40 мультфильмов. Некоторые из них стали классикой отечественной мультипликации - это трогательные "Крошка Енот", "Мама для мамонтенка" и цикл, посвященный дружелюбному коту Леопольду. На них выросли целые поколения советских, а затем и российских детей, а образы главных героев, их высказывания стали крылатыми.

Менее известно, но не менее примечательно еще одно направление творчества Назарука - он писал картины на темы из российской истории. Его полотна были посвящены, например, таким знаменательным событиям, как Крещение Руси и Куликовская битва. Картины Назарука сейчас хранятся в государственных музеях и частных коллекциях.

Создавал художник и иллюстрации к книгам.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", 14 января ушла из жизни великая советская и российская актриса Инна Чурикова, 15 января не стало легендарного Мимино - Вахтанга Кикабидзе.