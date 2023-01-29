Катарский министр передал Абдоллахияну послания от участников переговоров по иранской ядерной сделке

29 янв. 17:52

Участники венских переговоров через Мохаммеда бен Абдеррахмана аль-Тани передали свои сообщения Тегерану.

Власти Исламской Республики получили через главу МИД Катара Мохаммеда бен Абдеррахмана аль-Тани послания, которые были переданы сторонами переговоров, посвященных возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе ИРИ.

Такое заявление прозвучало из уст главы иранской дипломатии Хосейна Амира Абдоллахияна на совместной пресс-конференции с катарским коллегой по итогам прошедших сегодня между ними переговоров.

По сообщению агентства Tasnim, иранский министр уточнил, что на переговорах, о которых идет речь, одновременно с возобновлением ядерной сделки рассматривалась и возможность отменить санкции против Ирана.

В целом дипломаты сегодня в ходе встречи обменялись мнениями по двусторонним и региональным вопросам.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", 26 декабря помощник аль-Тани, Мохаммед бен Абдель Азиз Аль-Хулайфи, совершил визит в Тегеран. В иранской столице тогда состоялись его переговоры с Абдоллахияном.