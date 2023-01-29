Армянские радикалы снова устроили провокацию у российской военной базы в Гюмри

29 янв. 17:16

Очередная, уже третья попытка армянских радикалов заблокировать российскую военную базу в Гюмри окончилась ничем.

Армянские радикалы в очередной раз устроили антироссийскую провокацию у 102-й российской военной базы в Гюмри (Ширакская область), о ней сообщают местные СМИ.

Организатором митинга выступило радикальное движение "Национально-демократический полюс".

В акции приняли участие около ста человек. В руках у демонстрантов были флаги, а также плакаты с лозунгами, направленными против России и критикующими премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Цели митинга у базы в Гюмри

Согласно заявленным организаторами целям, акция должна была привлечь внимание к ситуации на Лачинской дороге.

Кроме того, предполагалось "заблокировать" российскую военную базу, чтобы таким образом "оказать давление" на Москву, которая, по мнению радикалов, обязана вмешаться в происходящее на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент.

Предыдущие провокации армянских радикалов в Гюмри

Как сообщал "Вестник Кавказа", радикалы из НДП предпринимают уже третью попытку заблокировать российскую военную базу в Гюмри.

Первый раз, 8 января, они действительно попытались перекрыть дорогу к базе, но полицейские не позволили сделать это. Самые рьяные демонстранты были задержаны за нарушение закона о собраниях и неподчинение правоохранителям.

Затем, 15 января, митингующие устроили автопробег. Они также хотели поставить палатки перед базой, чтобы "заблокировать" ее таким образом. Однако организаторов остановила необходимость получить разрешение у администрации Ширакской области: у чиновников в этот день был выходной. Радикалы попросили полицию связаться с властями, но те проигнорировали просьбу, после чего участники митинга разошлись по домам.