Минтранс: в России есть все необходимые запчасти для самолетов

29 янв. 16:39

Российские авиаторы располагают всеми необходимыми запчастями, заявил глава Минтранса. Савельев заверил, что полеты абсолютно безопасны.

Полеты на самолетах в России полностью безопасны: в стране есть все запчасти, которые необходимых для используемых воздушных судов, заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

В ходе программы "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1") журналист Павел Зарубин поинтересовался у министра, насколько безопасно пользоваться воздушным транспортом в РФ.

Савельев подчеркнул, что россиянам не нужно беспокоиться. Он заверил в штатной работе всех предприятий, которые обслуживают самолеты, а также в наличии у них всех необходимых запчастей.

Российский авиапарк

По словам главы Минтранса, отечественные перевозчики пользуются самолетами со средним возрастом около 15 лет, однако никто не выпустит самолет в рейс, не убедившись в его безопасном состоянии.

В любом случае, указал Савельев, тех самолетов, что есть сейчас, хватит на долгое время, причем обязательно будет обеспечена их летная годность, а безопасность гарантируют регулярные проверки, которые проводят власти.

В перспективе, добавил министр, ожидаются поставки "в достаточном количестве" самолетов MС-21 и SSJ 100.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", СМИ со ссылкой на источники ранее заявили, что высокопоставленные американские чиновники вынуждали граждан Турции прекратить оказывать услуги по обслуживанию самолетов российских авиакомпаний: за дозаправку и замену деталей они угрожали лишением свободы, денежными штрафами и прочими санкциями.