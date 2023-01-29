Азербайджан начал эвакуировать сотрудников посольства в Иране

29 янв. 15:54

Сегодня все сотрудники дипломатической миссии вместе со своими семьями будут доставлены в Азербайджан.

В Тегеране началась эвакуация сотрудников посольства Азербайджана в Иране. Об этом пишут местные СМИ.

В воскресенье абсолютно все члены дипломатической миссии вместе со своими семьями будут вывезены в Баку государственным спецбортом. Также на родину доставят тело погибшего начальника охраны посольства Орхана Аскерова.

Решение об эвакуации сотрудников посольства из Тегерана было принято властями Азербайджана после террористической атаки, совершенной утром 27 января.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в минувшую пятницу примерно в 08:30 вооруженный автоматом Калашникова боевик ворвался в здание посольства и открыл беспорядочную стрельбу. Он убил главу службы охраны дипломатической миссии и ранил двух сотрудников охраны здания.

После теракта президент Ирана Эбрахим Раиси созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе разговора Раиси выразил соболезнования своему азербайджанского коллеге в связи с гибелью сотрудника дипмиссии.

Президент Ирана выразил соболезнования Ильхаму Алиеву после гибели сотрудника азербайджанского посольства в теракте. Президент Азербайджана напомнил Эбрахиму Раиси об обязанностях Тегерана по защите дипломатов.

В свою очередь, Ильхам Алиев осудил данный акт насилия в отношении азербайджанских дипломатов на иранской земле, где они должны были находиться под защитой властей Ирана. Он также отметил, что необходимо объективное и прозрачное следствие, чтобы выявить и наказать всех участников и организаторов теракта.