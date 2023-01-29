Крупный пожар в жилом доме тушат в Сочи

29 янв. 16:18

Загорелся четырехэтажный жилой дом в Красной Поляне. По предварительным данным, пострадавших нет.

Крупный пожар тушат в Красной Поляне в Сочи. Информация о чрезвычайном происшествии опубликована в канале МЧС Краснодарского края в Телеграм.

Сигнал о возгорании диспетчер получил сегодня днем в 13:54 мск. Согласно ему, пожар начался в поселке городского типа Красная поляна, на улице Защитников Кавказа.

На месте событий

Уже в 13:59 туда выехали огнеборцы, первые из них прибыли на место ЧП в 14:14 мск.

Оказалось, что горит четырехэтажный жилой дом. Общая площадь пожара сначала достигала 200 кв м. В 15:19 мск пожар удалось локализовать на 300 кв м.

Специалисты также провели эвакуацию - они вывели 40 человек. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", 22 января в Сочи произошел еще один крупный пожар - в Адлерском районе. Он был еще более крупным: огонь охватил три частных дома и хозяйственную постройку на общей площади почти 900 кв м. Несмотря на масштабность, никто не пострадал.