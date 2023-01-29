Канцлер Германии нацелен на продолжение контактов с Путиным

29 янв. 15:19

Канцлер Германии Олаф Шольц считает необходимым продолжать контакты с президентом России.

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен продолжать телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью газете Tagesspigel.

Он подчеркнул, что важно вести диалог с российским лидером.

Канцлер ФРГ также рассказал, что разговоры с Владимиром Путиным получаются нормальными. Несмотря на абсолютные разные взгляды на ситуацию, тон таких бесед нельзя назвать невежливым, добавил Шольц.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в начале 2023 года в правительстве ФРГ сообщили, что продолжают контактировать с представителями России на разных уровнях. Там также отметили, что канцлер Олаф Шольц и ряд других лидеров стран ЕС напрямую общаются с главой российского государства.

О необходимости поддерживать контакты с Владимиром Путиным заявил глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, это нужно для решения гуманитарных вопросов.

До недавнего времени диалог с главой российского государства также поддерживал президент Франции Эммануэль Макрон, однако в последние недели политика Парижа в данном вопросе изменилась.