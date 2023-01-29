Число пострадавших от ночного землетрясения в Иране приблизилось к тысячи

29 янв. 14:58

Землетрясение в иранской провинции Западный Азербайджан унесло жизни 3 человек, пострадали 973.

В результате землетрясения, произошедшего в иранской провинции Западный Азербайджан в ночь с 28 на 29 января, пострадали 973 человека. Об этом сообщил представитель службы чрезвычайных ситуаций провинции Моджтаба Халиди.

В настоящее время в больнице Хоя находятся 858 пострадавших, остальных доставили в медучреждения города Сельмаса и уезда Чайпаре, передает агентство Tasnim.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", сегодня ночью на северо-западе Ирана случилось сильное землетрясение магнитудой 5,9. Оно нанесло ущерб двум городам и более чем 70 селам. Подземные толчки разрушили около 50% строений в них. В Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана рассказали, что произошедшее в Иране землетрясение ощущалось в Нахчыванской АР силой до 3-5 баллов. При этом там подчеркнули, что жертв и разрушений нет.

Осенью прошло года рядом с городом Хой в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,4. Тогда пострадали более 500 человек, было разрушено свыше 300 домов.

Еще одно сильное землетрясение случилось в провинции Западный Азербайджан в Иране на прошлой неделе. Его магнитуда составила 5,9. В результате землетрясения никто не погиб, пострадали примерно 200 человек.