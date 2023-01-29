В России в феврале вступят в силу четыре новых закона

29 янв. 14:37

Со следующего месяца в РФ начнут действовать ответные меры по введению потолка цен на российскую нефть и закон о "суверенном рунете".

В феврале 2023 года в России вступают в силу четыре новых закон. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Госдумы.

В частности, с первого числа следующего месяца начнут действовать ответные меры по введению потолка цен на российскую нефть.

Также вступает в силу новый закон о "суверенном рунете", согласно которому в России появится административная ответственность за неисполнение оператором связи, имеющим номер автономной системы, требований к обеспечению устойчивого функционирования средств связи.

Кроме того, с 3 февраля будет действовать закон, который позволит государственным охотничьим инспекторам проводить постоянные рейды для выявления нарушений и осуществления профилактической работы. Охотинспекторам дали право применять силу и использовать оружие, чтобы задерживать нарушителей.

Помимо этого, с февраля в России будет на 11,9% проиндексирован материнский капитал. Теперь на первого ребенка он составит 587 тыс рублей, а на второго - 775,6 тыс рублей.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в конце 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть.Документ вступит в силу с 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля 2023 года.