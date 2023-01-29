На пляже в Махачкале продолжают находить тела мертвых тюленей

29 янв. 13:59

Всего с декабря 2022 года на побережье Каспийского моря были обнаружены тела свыше 2,5 тыс тюленей.

На побережье Каспийского моря в Махачкале выбросило 8 мертвых тюленей, информирует пресс-служба администрации Ленинского района.

Тела животных были обнаружены на одном из городских пляжей.

В декабре 2022 года на побережье Каспия были найдены тела свыше 2,5 тыс тюленей. Изначально ученые придерживались мнения, что животные погибли из-за кислородного голодания, однако в дальнейшем в Институте экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета сообщили, что в организме погибших тюленей был выявлен вирус птичьего гриппа.

Специалисты полагают, что вирус мог попасть в организмы тюленей от диких птиц, массовая гибель которых была ранее зафиксирована на острове Малый Жемчужный. Там же находится основное лежбище каспийских тюленей. С наступлением весны ученые планируют подробнее изучать данную версию гибели животных.

Напомним, Каспийский тюлень (или каспийская нерпа) - единственное млекопитающее, обитающее на Каспии. Он находится на грани полного исчезновения и занесен в Красную книгу. По словам зоозащитников, ключевой проблемой для существования каспийского тюленя является загрязнение Каспия.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", с января в Дагестане начнется работа по созданию комплексной программы по сохранению каспийского тюленя. Данным вопросом занимаются Фонд поддержки и развития экологических инициатив "Компас" и Институт экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета. В рамках данной программы планируется открыть реабилитационный центр для лечения больных и раненых рыбацкими сетями каспийских тюленей. Кроме того, будет организован трансграничный мониторинг состояния популяций тюленя. Специалисты также будут изучать причины гибели животных.