В Грузии в 2023 году газифицируют более 26 тыс абонентов

29 янв. 13:29

В Грузии в 2023 году на газификацию регионов выделят 88 млн лари, информирует пресс-служба правительства.

В Грузии в 2023 году на газификацию регионов планируется направить 88 млн лари (примерно $33 млн), сообщает пресс-служба правительства страны.

Вопросы газификации сел и обеспечения газом населения стали одними из главных на состоявшемся накануне заседании премьер-министра Ираклия Гарибашвили с экономической командой правительства.

В заявлении, опубликованном по итогам встречи, сказано, что газом будет обеспечено до 150 сел Грузии.

Ранее правительство Грузии пообещало полностью газифицировать население в 2024 году.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", тарифы на газ в Грузии останутся на текущем уровне до 2027 года. Изначально планировалось, что они будут действовать в течение трех лет, однако на фоне проводимой властями политикой по доступности газа и стабильностью курса лари было принято решение сохранить тарифы на ближайшие пять лет.

В конце прошло года также стало известно, что компания Tbilisi Energy потратит 174,4 млн лари на улучшение газоснабжения в Тбилиси в ближайшие пять лет.