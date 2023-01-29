Израиль жестко ответит на теракты в Восточном Иерусалиме

29 янв. 12:58

Ответ Израиля на серию терактов будет мощным и быстрым, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Израильское руководство даст мощный и жесткий ответ на серию терактов в Восточном Иерусалиме. Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Он подчеркнул, что всем, кто пытается навредить Израилю, будет причинен вред. По словам главы правительства, ответ также получат те, кто помогает этим силам.

В то же время Нетаньяху обратился к жителям страны с просьбой воздержаться от неправосудных действий и сохранять хладнокровие. Он отметил, что не нужно брать закон в свои руки, так как у Израиля есть прекрасная армия и силы безопасности.

Премьер обратил внимание на то, что Израиль не хочет эскалации, однако готов к любым возможным сценариям, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в Восточном Иерусалиме за последние дни произошло несколько терактов. В пятницу, 27 января, террорист открыл огонь по посетителям синагоги, в результате чего были убиты семь человек. Практически сразу после нападения боевик был нейтрализован.

Накануне утром 13-летний мальчик открыл огонь ворот Города Давида. Его обезоружили двое мужчин, у которых оказалось при себе оружие.