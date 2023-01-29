В Кремле рассказали, почему информация о ситуации в экономике стала секретной

29 янв. 12:34

Кремль скрыл информацию о ситуации в экономики из-за экономической войны, которая ведется против России, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле объяснили, почему засекретили информации о ситуации в российской экономике.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему российские власти засекретили информацию о ситуацию в российской экономике.

Представитель Кремля в интервью газете Financial Times отметил, что в настоящее время против России ведется гибридная война, а также экономическая война, поэтому в таких условиях никого не должно удивлять, что данная информация стала секретной. Он пояснил, что доступ к данным и статистике есть у тех, кто участвует в разработке экономической политики.

По данным издания, в настоящее время в руководстве РФ обсуждается вопрос с возможным рассекречиванием информации о ситуации в экономике.

Летом 2022 года президент России подписал закон, позволяющий отнести к государственной тайне данные о золотом запасе и валютных резервах России. В пояснительной уточнялось, что это делается для того, чтобы недружественные случая не получили эту информацию.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", президент России Владимир Путин заявил, что текущая ситуация в экономика стабильная. В частности, он отметил, что безработица достигла исторического минимума, а промышленное производство, строительство и сельское хозяйство находятся на подъеме.