Бакинская армянка: "На крови наших ребят зарабатывают деньги"

Говорят, армяне жили в Баку веками, но число их было незначительным. Большинство же приехало на Апшерон во время нефтяного бума: работали и в нефтянке, и в других сферах. После развала СССР бакинские армяне оказались рассеяны по миру: кто-то отправился на историческую родину, кто-то в Россию, кто-то в США. Но все они прекрасно помнят, как жили дружной семьей, и сохраняют бакинскую идентичность – особый акцент, культуру, менталитет. Все это уже стало их визитной карточкой.

В 2017-2018 годах Гражданская платформа мира между Арменией и Азербайджаном, возложившая на себя миссию сближения двух народов, предоставляла бакинским армянам возможность вернуться в свой город, хотя бы ненадолго. Отзывы были восторженные: "В Баку мне комфортно, ведь это мой родной город, не хочется отсюда уезжать. Хочется снова пройтись по родной улице, зайти к соседям"; "Многие армяне хотят приехать в Баку, правда, возможно, у кого-то не хватает смелости, чтобы сделать шаг навстречу родному городу, но в Азербайджане только доброжелательное отношение к бывшим бакинцам".

Буквально на днях на YouTube-канале Перекресток/Crossroads еще одна армянка из Баку, Анжела, рассказала о своей жизни в Азербайджане.

Сейчас она живет в Дагестане и постоянно курсирует между Россией и Азербайджаном. Говорит, что всегда приезжала в город беспрепятственно. "О Баку я могу сказать только самое хорошее… Бакинских армян можно определить по тому, как они говорят по-русски: манера разговора, говор… Сейчас бакинские армяне приносят свою культуру в другие страны. Моя подруга с мужем открыла в США ресторанчик бакинской кухни, который пользуется большим успехом. Баку всегда был очень гостеприимный, дружелюбный, добрый, отзывчивый народ", - говорит Анжела. В Ереване она была лишь однажды в 1984 году. "Нас принимали очень хорошо, но чувствовалось, что это не многонациональный город, как Баку, а мононациональный", - рассказала Анжела.

Она также вспомнила события 1990 года в Баку:

"Я тогда была в городе. Это было страшно, но простые люди здесь ни при чем. Тогда все пострадали. Я знаю многих азербайджанцев, которое вывозили из Баку армянские семьи. Многие проявили человечность, ведь мы всегда жили душа в душу. Не было озлобленности. Люди всегда остаются людьми и будут поддерживать друг друга… Когда люди помнят хорошее, тогда озлобленности нет. Эта никчемная война никому не была нужна, ни в Армении, ни в Азербайджане… На нас, на крови наших молодых ребят зарабатывают деньги", - заключает Анджела.

В комментариях к этому интервью многие вспоминают о том, как азербайджанцы и армяне спасали друг друга, рискуя собственной жизнью, и выражают надежду, что когда наладятся прямые контакты между простыми людьми, нормализуются и межгосударственные отношения.

"Много крови невинных людей пролилось за эти годы. Если мы будем обвинять ненавидеть друг друга, мстить, то у наших детей и внуков не будет шанса жить в мире"; "Азербайджанцы и армяне жили дружно и становились родственниками, но есть силы, которым это не нужно. Дружба Азербайджан и Армении не нужна тем, кто правит миром", - пишут пользователи.

Причины произошедшего в январе 1990 года ранее на страницах "Вестника Кавказа" прокомментирова преподаватель Московского государственного университета им. Ломоносова Исмаил Агакишиев: "Во-первых, ослабление Советского союза виделось крайне важным в западных странах, и работу по развалу СССР усилили сразу после прихода к власти Горбачева. На этом направлении активизировались ЦРУ, британская, французская, немецкая разведки. Во-вторых, со времен Хрущева партийная элита, руководство КГБ и МВД получили своего рода неприкосновенность, и в условиях начавшихся изменений они хотели изменить формы собственности, по сути, стать собственниками. Национальный вопрос стали раздувать, массово выселяя азербайджанцев из Армении, из Карабаха… Они знали, что те обиженные, оскорбленные люди пойдут в города Азербайджана. Погромы в Сумгаите, а позднее в Баку организовали силы, заинтересованные в изменении строя, в отказе от советской власти по инструкциям, полученным от западных стран, где на этом направлении работали целые институты, а западные силовые структуры с большой охотой делилась наработанным опытом… Когда в январе 1990 года в Баку вошли войска, никто не мог поверить, что они станут стрелять в свой народ. Однако карательные отряды не только стреляли по мирному населению, но и давили людей гусеницами танков. Причем делалось это умышленно, ведь стояла задача уничтожения интернациональных традиций и веры в советский строй".

В свое время "карабахский клан" в лице возглавлявших в разное время Армению Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна заработал капиталы на крови молодых людей. Сегодня тем же самым пытается заняться отказавшийся от российского гражданства бизнесмен Рубен Варданян, нелегально прибывший в зону временного размещения российского миротворческого контингента на территории Азербайджана, во имя реализации своих финансовых интересов путем разжигания сепаратистских настроений.