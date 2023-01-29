Коронавирус в России диагностировали у 6941 человека

29 янв. 11:58

За сутки COVID-19 в России выявили у 6941 человека, выписали по выздоровлению - 3612, умерли - 40.

За последние 24 часа в России зафиксировали 6941 случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки выписаны по выздоровлению 3612 человек, умерли – 40. Общее число заражения COVID-19 в России на данный момент составляет 21 938 421. Справились с болезнью 21 339 316 жителей страны, скончались – 394 984.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Москве – 1967, Санкт-Петербурге – 728, Московской области – 284, Свердловской области – 249, Самарской области – 234, Ханты-Мансийском автономном округе – 158, Саратовской области – 136, Тюменской области – 126, Удмуртской республике – 125, Калининградской области.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки является Ставропольский край. За последние 24 часа коронавирус диагностировали у 100 жителей региона. В Кабардино-Балкарии выявили 22 случая заражения, Дагестане – 13, Карачаево-Черкесии – 9, в Северной Осетии – 9, в Ингушетии – 5, в Чечне – 0.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 670 млн, из них более 6,7 млн человек скончались.