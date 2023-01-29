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Иран потрясло сильное ночное землетрясение, пострадали свыше 800 человек

Иран потрясло сильное ночное землетрясение, пострадали свыше 800 человек
Землетрясение магнитудой 5,9 случилось в провинции Западный Азербайджан.

В ночь с 28 на 29 января в провинции Западный Азербайджан, расположенной на северо-западе Ирана, произошло сильное землетрясение магнитудой 5,9. Об этом пишут местные СМИ.

Подземные толчки были зафиксированы в 8 км к юго-западу от района Хой. Очаг землетрясения находился на глубине 15 км.

Согласно предварительным данным, погибли три человека, 816 получили различной степени тяжести травмы. По информации местных властей, в настоящее время в больницах района Хой находятся 60 раненых, еще 64 человека лечатся в больницах Салмасского района. Остальным ранеными была оказан вся необходимая медицинская помощь, после чего их отпустили домой.

Руководство провинции Хой также обращает внимание на то, что землетрясение нанесло ущерб двум городам и более чем 70 селам. Подземные толчки разрушили около 50% строений в них.

В свою очередь, в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана рассказали, что произошедшее в Иране землетрясение ощущалось в Нахчыванской АР силой до 3-5 баллов. При этом там подчеркнули, что жертв и разрушений нет.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в октябре 2022 года неподалеку от города Хой в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,4. Его очаг залегал на глубине 10 км. В результате землетрясения пострадали более 500 человек, было разрушено свыше 300 домов.

Еще одно сильное землетрясение было зафиксировано в провинции Западный Азербайджан в Иране на прошлой неделе. Его магнитуда составила 5,9. В результате землетрясения никто не погиб, пострадали примерно 200 человек.

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