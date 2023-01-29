В Грузии в 2023 году построят электростанции с рекордным показателем задействованной мощности

29 янв. 10:54

Общая мощность новых электростанций составит 105 мегаватт.

В 2023 году в Грузии завершат строительство ряда электростанций, общая мощность которых составит 105 мегаватт. Об этом сообщили в правительстве страны.

Данный вопрос обсуждался на совещании премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили с экономическим блоком правительства. В частности, на встрече прозвучало, что ввод в эксплуатацию электростанций мощностью 105 мегаватт станет самым высоким показателем задействованной мощности за последние годы, передает "Sputnik Грузия".

Новые электростанции в среднем в год будут вырабатывать 473 мегаватта в час. Инвестиции на реализацию проектов превысили $140 млн.

Оператор электроэнергетического рынка Грузии (ESCO) отмечает, что в 2022 году в стране было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше, чем за 2021 год. Согласно прогнозу экспертов, к 2023 году потребление электроэнергии вырастит на 70% и составит 22 млрд киловатт-часов.

Как отмечается, первое место по выработке энергии заняли гидростанции 10,8 млрд киловатт-часов. На теплостанции пришлось 3,4 млрд киловатт-часов, на ветряную станцию Картли – 87,49 млн киловатт-часов. Из-за того, что уровень потребления превысил выработку, руководству страны пришлось покупать электроэнергию в соседних странах. В частности, за отчетный период импорт превысил 1,5 млрд киловатт-часов.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в ближайшее время в Грузии планируют построить солнечную электростанцию мощностью 5 мегаватт. Ее создадут неподалеку от ветровой станции в Гори (регион Шида Картли), которая на сегодняшний день является единственной ветряной станцией на территории страны. Новая СЭС будет дополнять выработку электричества при слабом ветре.

В январе этого года стало известно, что компания из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Masdar создаст в Грузии солнечную электростанцию мощностью 96 МВт. Она появится в одном из сел в Квемо-Картли и будет ежегодно вырабатывать 196,7 млн киловатт-часов.