В МИД России озвучили условия для нормализации диалога с Японией

29 янв. 10:15

Россия не собирается вести консультации с Японией по соглашению о морском промысле на Южных Курилах из-за санкционной политики японского руководства, сообщает МИД РФ.

Россия отказывается вести переговоры с Японией по соглашению о морском промысле на Южных Курилах из-за политики санкций, которую ведет японское руководство. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

В МИД отметили, что после 24 февраля прошлого года отношения между Москвой и Токио начали стремительно ухудшаться, а японское руководство нарушило все международные нормы и ввело за это время против России 15 пакетов санкций.

Во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на то, предпринятые руководством Японии антироссийские меры идут вразрез с соглашением 1998 года об укреплении и развитии добрососедства, в связи с чем Москве не может согласовать проведение межправительственных консультаций, посвященных выполнению данных договоренностей.

В МИД России добавили, что для того, чтобы вернуться к нормальному диалогу с Россией, Япония должна продемонстрировать желание и стремление выправить отношения двух стран. На данный момент такого желания у руководства Японии не видно, добавили в ведомстве.

На этой неделе Япония расширила персональные санкции в отношении российских чиновников из-за ситуации на Украине. Новые ограничительные меры вступят в силу 3 февраля 2023 года и коснутся 36 физлиц и 3 организаций. Всего на сегодняшний данный список состоит из 644 человек и 56 компаний.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", Япония планирует укреплять сотрудничество с "Большой семеркой" и странами глобального Юга в вопросе санкционного давления на Россию. Японское руководство продолжит вводить жесткие санкции в отношении России в сотрудничестве с международным сообществом, но в то же время вместе с партнерами по G7 будет искать пути к диалогу с РФ