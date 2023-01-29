В Иране горят военные объекты

29 янв. 7:50

В течение ночи в Иране произошло несколько взрывов на военных объектах. По некоторым данным, они были подорваны с помощью беспилотников.

Серия взрывов прогремела этой ночью в Иране на военных объектах. Основной инцидент произошел на заводе боеприпасов, относящемся к Минобороны республики в Исфахане – иранские СМИ сообщают о мощном подрыве его конструкций.

Власти провинции Исфахан подтвердили, что взрыв произошел именно на военном объекте оборонного ведомства, при этом они опровергли сведения о пострадавших.

Чуть позже в самом Минобороны сообщили, что завод был подорван с помощью боевых беспилотников, однако назвав нападение "неудачным": якобы один атаковавший аппарат был уничтожен средствами противовоздушной обороны, а еще два ударились в специальные ловушки, сбивающие беспилотники с курса, и в результате они нанесли лишь несущественный урон заводу.

Вскоре произошел взрыв в Шахид-Салими (Восточный Азербайджан), на большом НПЗ, специализированном на маслах для двигателей, однако отдельные агентства говорят и об атаке на еще один завод боеприпасов и стоящий рядом военный склад.

Пишут также о взрывах в Тегеране, очевидцы сообщают о боевых самолетах, курсирующих над городом, и утверждают, что под ударом оказались административные здания.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о нападении на полицию в иранской провинции Систан и Белуджистан.