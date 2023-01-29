Турецким гражданам рекомендовано держаться настороже в Европе

29 янв. 3:30

МИД Турции рекомендовал проживающим в Европе турецким гражданам проявлять осторожность, быть готовыми к проявлениям ксенофобии и при необходимости обращаться в полицию и консульства республики.

Министерство иностранных дел Турции опубликовало сегодня обращение к гражданам, находящимся в данный момент в Европе, с рекомендацией вести себя бдительно ввиду роста угроз антитюркских и антиисламских провокаций в различных европейских странах.

В дипломатическом ведомстве напомнили о недавних провокационных выходках в Швеции, Нидерландах и Дании, где были повреждены либо уничтожены экземпляры священной для мусульман книги Коран. Турецкие дипломаты подчеркнули, что речь идет об актах расизма и ксенофобии.

Кроме того, МИД Турции обратил внимание граждан на усиленную пропаганду в Европе террористов и лиц, связанных с террористами, против турецких властей. Все вместе говорит о необычайном всплеске конфессионального и этнического шовинизма на европейском континенте, что чревато волной дискриминационных действий по отношению к туркам.

В связи с этим граждане Турции, живущие в Европе или намеревающиеся туда отправиться, должны быть все время настороже, избегать опасных районов, не терять лица в случае преследований из-за их национальности или веры, немедленно обращаться в правоохранительные органы и следить за новостями, в том числе новыми рекомендациями турецких дипломатов.

Ранее "Вестник Кавказа" информировал о призыве официального представителя президента Турции Ибрагима Калына к европейским странам защитить священный Коран.