Эбрахим Раиси позвонил Ильхаму Алиеву в связи с терактом в посольстве

28 янв. 23:21

Президент Ирана выразил соболезнования Ильхаму Алиеву после гибели сотрудника азербайджанского посольства в теракте. Президент Азербайджана напомнил Эбрахиму Раиси об обязанностях Тегерана по защите дипломатов.

Сегодня вечером по инициативе иранской стороны состоялись телефонные переговоры между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Темой переговоров стал террористический акт, совершенный иранским гражданином против посольства АР в Тегеране.

Эбрахим Раиси прежде всего выразил Ильхаму Алиеву соболезнования в связи с убийством в ходе теракта начальника посольской охраны Орхана Аскерова. Также он озвучил пожелания восстановления здоровья двоих раненых сотрудников дипмиссии.

В ответ азербайджанский лидер выступил со строгим осуждением этого акта насилия в отношении азербайджанских дипломатов на иранской земле, где они должны были находиться под защитой властей Ирана, и заявил о необходимости объективного и прозрачного следствия, выявления всех участников теракта, включая его организаторов, и их наказания по закону.

Ильхам Алиев обратил внимание, что террорист мог погубить не только Орхана Аскерова, но и многих других сотрудников дипмиссии, их супруг и детей, если бы один из охранников не обезоружил преступника. В завершение разговора президента Азербайджана еще раз обратил внимание Эбрахима Раиси на обязанности Тегерана по защите дипломатов на иранской земле.

Как сообщал "Вестник Кавказа", незадолго до звонка Эбрахима Раиси Ильхаму Алиеву со словами соболезнования позвонил президент Израиля Ицхак Герцог.