Ильхам Алиев и Ицхак Герцог созвонились в связи с терактами

28 янв. 21:59

Президенты Азербайджана и Израиля выразили друг другу соболезнования в связи с совершенными против их граждан террористическими актами.

Сегодня вечером состоялись телефонные переговоры президентов Азербайджана и Израиля Ильхама Алиева и Ицхака Герцога. Разговор был приурочен к трагическим событиям в истории обоих государств – терактов, совершенных накануне в азербайджанском посольстве в Тегеране и у синагоги в Восточном Иерусалиме.

Ицхак Герцог, говоря о нападении террориста на азербайджанскую дипмиссию в Тегеране, осудил это преступление против дипломатов АР и выразил соболезнования в связи с гибелью начальника посольской охраны Орхана Аскерова, а также озвучил пожелание восстановления здоровья двум раненым сотрудникам посольства.

Ильхам Алиев, поблагодарив израильского коллегу за соболезнования и поддержку, обратил внимание, что террорист намеревался уничтожить намного большее число людей, и если бы не охранник, контратаковавший боевика с голыми руками, его жертвами могли стать и дипломаты, и их жены и дети.

Со своей стороны азербайджанский лидер выразил соболезнования в связи с гибелью семерых израильтян в результате теракта у синагоги в Восточном Иерусалиме и также озвучил пожелание восстановления здоровья раненых. Он подчеркнул, что Азербайджан является государством, понесшим значительным урон от терроризма, а потому выступает против любых форм террористической деятельности, какими бы лозунгами она ни прикрывалась.

Ранее "Вестник Кавказа" передавал слова Ицхака Герцога к израильскому народу после двух терактов, призвавшего граждан Еврейского государства объединиться перед лицом общего врага.