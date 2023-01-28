Грузия реанимирует "Тбилисский форум Шелкового пути"

28 янв. 21:19

Грузия возобновляет проведение международного бизнес-форума для стран Шелкового пути.

Как сообщили сегодня в правительстве Грузии, в этом году, впервые после четырехлетнего перерыва, вновь будет проведен "Тбилисский форум Шелкового пути". Он станет четвертым по счету после форумов 2015, 2017 и 2019 годов.

В правительстве напомнили, что III "Тбилисский форум Шелкового пути" собрал порядка 2 тыс человек из 60 государств, выразив уверенность, что в этом году форум посетит не меньшее число участников. Ожидаются высокие представители правительств различных стран, руководство международных организаций, в особенности из финансовой сферы.

Уточняется, что помимо традиционных дискуссионных панелей работа форума будет состоять еще и из встреч с бизнесменами а также "других мероприятий".

Миссия "Тбилисского форума Шелкового пути"

Форум был организован правительством Грузии как площадка для соединения политических, гуманитарных и бизнес-интересов двух континентов – Азии и Европы. В нем участвуют прежде всего государства Шелкового пути и их компании, основная тема – развитие взаимодействия в региональной и макрорегиональной торговой деятельности.

Грузинский Кабмин считает своим приоритетом реализацию инициативы Шелкового пути как стабильной логистической артерии, питающей жизнь экономик ее участниц. В настоящее время вся возводящаяся в Грузии инфраструктура рассчитана на оперативное подключение к Шелковому пути. Сюда, в частности, входит автотрасса Восток-Запад и построенная Азербайджаном железная дорога Баку-Тбилиси-Карс.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что Грузия намерена начать строить глубоководный порт Анаклия уже в этом году, хотя международный инвестор для начала практического этапа проекта еще не найден.