Полузабытые факты: как инвалиды стали жертвами Холокоста

28 янв. 23:59

В Международный день памяти жертв Холокоста принято вспоминать в основном о евреях, а также цыганах и славянах, но одним из самых чудовищных злодеяний нацизма стала политика в отношении инвалидов.

Фашистские идеологи называли инвалидов ”бесполезными ртами” и ”недостойными жизни существами”. Так создавался образ ни на что не способных людей, которых нужно содержать в специальных учреждениях. Нацисты считали инвалидов не заслуживающими налогов здоровых граждан.

До нацистов

До прихода нацистов к власти в Германии инвалиды были интегрированы в общество. Только немногие из них жили в специальных учреждениях, некоторые наблюдались амбулаторно, приходили в спецучреждения учиться или реабилитироваться в младшем возрасте. В частности, около семнадцати процентов незрячих находилось в лечебных учреждениях, остальные же были частью общества, как, впрочем, и третья часть психически неустойчивых и умственно отсталых. Власти занимались обеспечением и сохранением рабочих мест для инвалидов. Некоторые из них, например, Германская ассоциация слепых академиков, уделяли внимание конкретной профессии, пишет The Conversation. Все это закончилось в 1933 году.

При нацистах

Сначала нацисты на законодательном уровне исключили инвалидов, как и евреев, из программы брачных займов, в рамках которой новобрачным предоставлялись деньги в кредит, а четверть долга списывалась с каждым новорожденным. В условиях финансового кризиса в Германии такая поддержка была очень важна, но ее стали предоставлять только тем, кто вступал в брак ”в интересах национального общества”. Эти и другие шаги делались одновременно с информационной кампанией, призванной разжечь ненависть. Повсеместно висели плакаты, а на столах лежали памфлеты, напоминавшие ”истинным арийцам” об их превосходстве и о том, что все остальные - нежелательные лица. Постоянно проводились экскурсии в учреждения, где инвалиды находились в условиях, подчеркивающих их беспомощность. Туда обязывали приходить тех, кто собирался жениться, чтобы разубедить пару в их намерении, если была хоть малейшая возможность родить ”несоответствующего” ребенка.

Закон о предотвращении рождения потомства с наследственными заболеваниями, предусматривающий обязательную стерилизацию инвалидов, был принят без особых возражений летом 1933 года. После этого кинофильмы и выставки также стали частью кампании ненависти. Таким образом были задушены остатки оппозиции, а жертвы закона лишились возможности сохранять приватность. Возражавших против стерилизации обвиняли в отсутствии патриотизма. Женщины, подвергшиеся процедуре, становились жертвами изнасилований. Инвалидам становилось все опаснее появляться на людях, а уж тем более работать.

Чтобы заставить их сдаться в специализированные учреждения, нацистам оставалось перекрыть всего две оставшиеся возможности для пребывания в обществе: брак и образование. Поэтому уже в 1935 году были запрещены половые акты и браки между ”арийцами” и инвалидами. Через два года школы для инвалидов были запрещены полностью, кроме тех, которые функционировали в рамках специализированных учреждений.

Программа ”Т-4”

Программа ”Т-4” была разработана для взрослых немцев-инвалидов и предусматривала уничтожение в газовых камерах при спецучреждениях. Убийства детей-инвалидов начались летом 1939 года, став обязательной процедурой специализированных больниц в Германии и Австрии. В сентябре нацисты начали убивать пациентов лечебниц в оккупированных ими странах, первой стала Польша. Целевой показатель программы ”Т-4” был установлен на уровне 70 тыс. человек. Когда он был достигнут, большая часть сотрудников программы получила указание принимать "самостоятельное" решение. Большинство инвалидов отправили в концлагеря и гетто.

Об этих событиях необходимо знать, чтобы понимать, как короток бывает путь от исключения из общества до убийства.