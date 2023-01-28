Ицхаг Герцог призвал израильтян сплотиться

28 янв. 20:56

Президент Израиля после двух терактов в Восточном Иерусалиме заявил о необходимости отложить разногласия перед лицом общего врага.

Президент Израиля Ицхаг Герцог обратился сегодня к гражданам Еврейского государства в связи с пятничным терактом у синагоги и субботней стрельбой, совершенных в одном и том же районе – восточном Иерусалиме.

Выразив прежде всего соболезнования родственникам и близким убитых и пожелав восстановления здоровья ранеными, Ицхак Герцог подчеркнул, что в эти дни израильтяне обязаны проявить свое единство и сохранить бдительность.

Президент Израиля подчеркнул, что именно к этому их призывают подобные теракты, стремящиеся посеять в людях страх и усилить их разногласия, добавив, что против общих врагов все социальные и политические группы в Еврейском государстве должны объединиться.

Также Ицхак Герцог поблагодарил израильские спецслужбы за самоотверженную борьбу с террором. По его словам, бдительность граждан поможет силовикам выполнять их работу по обеспечению общей безопасности.

Насилие в Восточном Иерусалиме

Ранее "Вестник Кавказа" передавал информацию о теракте, совершенном у синагоги в Восточном Иерусалиме. Террорист открыл огонь по посетителям синагоги, в результате были убиты семеро израильтян, еще трое попали под пули, но выжили. Полиция утверждает, что боевик был один, его ликвидировали сразу же после нападения.

Утром в субботу 13-летний мальчик в Восточном Иерусалиме открыл огонь у ворот Города Давида. На этот раз обошлось без жертв – ребенка обезоружили двое мужчин, у которых оказалось при себе оружие, однако двое были ранены.