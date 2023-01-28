Замглавы Минфина США летит в Турцию и ОАЭ ради санкций против России

28 янв. 20:39

Брайан Нельсон прибудет в Анкару, Стамбул и Абу-Даби, чтобы пригрозить местным компаниям закрытием американского рынка на связи с Россией.

Госдепартамент США запланировал на следующую неделю визиты замглавы американского Минфина Брайана Нельсона в Турцию и ОАЭ. Цель ближневосточного турне – убедить собеседников в прекращении помощи России в обходе западных санкций.

По данным Рейтер, Нельсон, отвечающий в Минфине за проработку санкционного давления, будет угрожать ближневосточным компаниям закрытием американского рынка в случае, если они продолжат иметь дела с подсанкционными предприятиями и странами, и в первую очередь – с Россией.

На втором месте в списке Нельсона стоит Иран. Отмечается, что помимо запугивания замглавы Минфина также предложит турецким и арабским компаниям инвестиции.

В Турции Нельсон проведет два дня, посвятив один день переговорам в Анкаре, а другой – встречам в Стамбуле. После Турции и ОАЭ Нельсон побывает в Омане.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" говорил о намерении Еврокомиссии создать отдельный потолок цен для российских нефтепродуктов.