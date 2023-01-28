В НАТО выразили осуждение теракта в посольстве Азербайджана в Иране

28 янв. 20:20

Спецпредставитель генсека НАТО Хавьер Коломина заявил о недопустимости насилия против дипломатов после теракта в посольстве Азербайджана в Тегеране.

Хавьер Коломина, спецпредставитель генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии, от имени Альянса выразил сегодня соболезнования семье убитого во время теракта в посольстве Азербайджана в Тегеране начальника охраны Орхана Аскерова.

На своей странице в Twitter он также заявил, что Альянс осудил это преступление против азербайджанских дипломатов. Хавьер Коломина подчеркнула, что вооруженные нападения и другие проявления насилия в отношении дипмиссии являются неприемлемыми.

Также спецпредставитель генсека НАТО выразил отдельные соболезнования МИД Азербайджана, чьи сотрудники погибли и пострадали во время теракта.

Весь мир осудил теракт в посольстве Азербайджана

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал об осуждении вооруженного нападения на азербайджанскую дипмиссию множеством стран. Одной из первых отреагировала Россия, затем свои позиции высказали Турция, Израиль, Евросоюз и ООН. Сегодня к ним присоединились Бразилия, Швеция, Швейцария, Кувейт, ОБСЕ, Организация исламского сотрудничества и другие страны и международные организации