В НАТО выразили осуждение теракта в посольстве Азербайджана в Иране

Хавьер Коломина, спецпредставитель генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии, от имени Альянса выразил сегодня соболезнования семье убитого во время теракта в посольстве Азербайджана в Тегеране начальника охраны Орхана Аскерова.
На своей странице в Twitter он также заявил, что Альянс осудил это преступление против азербайджанских дипломатов. Хавьер Коломина подчеркнула, что вооруженные нападения и другие проявления насилия в отношении дипмиссии являются неприемлемыми.
Также спецпредставитель генсека НАТО выразил отдельные соболезнования МИД Азербайджана, чьи сотрудники погибли и пострадали во время теракта.
Весь мир осудил теракт в посольстве Азербайджана
Ранее "Вестник Кавказа" сообщал об осуждении вооруженного нападения на азербайджанскую дипмиссию множеством стран. Одной из первых отреагировала Россия, затем свои позиции высказали Турция, Израиль, Евросоюз и ООН. Сегодня к ним присоединились Бразилия, Швеция, Швейцария, Кувейт, ОБСЕ, Организация исламского сотрудничества и другие страны и международные организации