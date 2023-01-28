Стокгольм перестал вступать в НАТО

28 янв. 19:59

МИД Швеции признал, что диалога с Турции по вступлению в НАТО больше не ведется, но выразил надежду на интеграцию в альянс уже на саммите в Вильнюсе 12-13 июля.

Глава шведской дипломатии Тобиас Билльстрем заявил сегодня, что Стокгольм де-факто перестал вступать в НАТО из-за того, как в Турции отнеслись к провокационному сожжению манекена с лицом президента Реджепа Тайипа Эрдогана и возмутившему весь исламский мир уничтожению Корана.

В то же время Билльстрем заявил, что с шведской точки зрения речь идет лишь о временной остановке работы, и Стокгольм по-прежнему рассчитывает статья частью Североатлантического альянса уже через полгода, во время саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.

Министр иностранных дел Швеции подчеркнул, что Кабмин работает над тем, чтобы исполнить заключенный с Турцией меморандум об условиях интеграции королевства в НАТО. Заявив, что именно выполнение меморандума имеет решающее значение, Билльстрем сообщил, что почти все его пункты уже претворены в жизнь шведской стороной.

В связи с этим он выразил уверенность в том, что парламент Турции как никогда близок к тому, чтобы ратифицировать вступление Швеции в НАТО, однако обвинил действующие власти в том, что они не станут ничего предпринимать, пока в республике не пройдут президентские выборы, назначенные на 14 мая.

Что мешает Швеции войти в НАТО

На данный момент почти все страны Альянса ратифицировали интеграцию Швеции, а также Финляндии, за исключением Турции. Анкара потребовала от обоих государств, и в особенности от Стокгольма, выдачи членов Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической, а также членов организации FETO. На данный момент ни один из них так и не был передан турецкой стороне.

Не так давно в Стокгольме прошла акция протеста курдов против властей Турции, на которой был сожжен манекен, изображавший Реджепа Тайипа Эрдогана, а ровно неделю назад радикальный политик Расмус Палудан, выступающий с антиисламской программой, публично, под защитой полиции, сжег Коран у турецкого посольства в Стокгольме.

В ответ Эрдоган объявил, что теперь Стокгольму нет смысла ожидать ратификации турецким парламентом интеграции Швеции в НАТО.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал о намерении Финляндии выделить свою заявку на вступление в Альянс из общей заявки с Швецией ввиду отсутствия у Стокгольма перспектив после совершенных провокаций.