Фигуристка из Грузии стала чемпионкой Европы

28 янв. 19:34

Бывшая гражданка России Анастасия Губанова, перейдя в грузинское подданство, смогла выступить на чемпионате Европы по фигурному катанию – и победить.

Гражданка Грузии Анастасия Губанова заняла сегодня первое место на чемпионате Европы по фигурному катанию в Эспоо (Финляндия), набрав почти 200 баллов за две программы. В короткой программе она выступила на 69,81 балла, а выступление в произвольное программе судьи оценили на 130,1 балла.

Завоевавшая серебро гражданка Бельгии Луна Хендрикс отстала от нее на 6,5 баллов (67,85 за короткую программу и 125,63 за произвольную программу). На третьем месте гражданка Швейцарии Кимми Репонд с 192,51 балла (63,83 за короткую программу и 128,68 за произвольную программу).

Путь к победе лежит через Грузию

Стоит отметить, что до лета 2021 года Анастасия Губанова выступала в составе сборной России по фигурному катанию, была обладательницей юниорского Кубка России. Однако с сентября 2021 года она стала гражданкой Грузии. В прошлогоднем этапе Гран-при в Великобритании она завоевала бронзовую медаль.

Напомним, что с 1 марта 2022 года российским фигуристам было запрещено участвовать в международных турнирах. Таким образом, выросли шансы на победу у бывших российских граждан, переехавших в другие государства, как Анастасия Губанова.

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