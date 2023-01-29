Мировой рынок стали ждет еще один тяжелый год

29 янв. 4:00

В прошлом году мировая сталелитейная промышленность столкнулась с серьезными проблемами: китайская политика "нулевой терпимости" к COVID-19 и продолжающийся глобальный энергетический кризис привели к нестабильности на товарных рынках. Цены на сталь, казалось, достигли дна в начале декабря, но что произойдет с рынком в 2023 году, предугадать сложно.

После всех проблем 2022 года нельзя сказать, что для одного из самых продаваемых товаров в мире все трудности остались позади, пишет Oil Price. Хотя за последние несколько недель цены на сталь стали расти, заводы по всему миру остаются закрытыми, а спрос все еще колеблется. Политика "нулевой терпимости" к коронавирусу и ограниченное энергопотребление в Европе - это лишь некоторые из факторов, с которыми сталелитейная промышленность столкнулась в прошлом году. В США к этому добавились высокие процентные ставки и доллар, курс которого достиг нового максимума, прежде чем снизиться.

Стресс-фактор

В начале декабря цены на сталь сильно упали, однако продолжится ли их рост? Если да, то какими темпами и как долго это продлится? Конечно, сокращение производства стали остается для покупателей стресс-фактором, поскольку мощности крупных компаний, таких как группа НЛМК, все еще ограничены. Между тем, другие производители, такие как Nucor и ArcelorMittal, подняли цены на горячекатаный лист стали на $50 за тонну. Это означает, что в первом квартале специалисты по закупкам стали могут столкнуться с большим количеством проблем, чем они рассчитывали.

Действительно ли цены на сталь пошли в рост

Хотя в краткосрочной перспективе стоимость стального горячекатаного листа стала расти, после долгосрочного снижения, которое мы наблюдали в 2022 году, ситуация пока не слишком изменилась. Следовательно, необходим дальнейший рост стоимости, прежде чем ситуация с ценами на стальной горячекатаный лист начнет меняться.

Санкции против России, украинский кризис и другие рыночные факторы

Украинский кризис и введение санкций против России сильно сказались на мировом рынке стали. В результате чего цепочки поставок претерпели значительные преобразования. К сожалению, проблем с этими цепочками поставок и раньше хватало. В результате многие из тех, кто закупал сталь в этих регионах, стали искать продавцов в других местах. Во многих отношениях произошедшие в результате изменения в цепочках поставок были даже более радикальные, чем после пандемии.

Проблемы, способствовавшие изменению ситуации на мировом рынке:

Влияние политики "нулевой терпимости" к COVID-19 на китайский экспорт и импорт.

Энергетический кризис в Европе.

Высокий курс доллара США. Поскольку многие аспекты глобальной торговли зависят от доллара США, это сильно повлияло на мировые товарные рынки.

Низкий внутренний спрос в Китае.

Снижение спроса в других частях земного шара.

Рост стоимости строительства в США из-за роста процентных ставок.

Воздействие на мировые рынки металлургического угля, уровни поставок и торговые сети.

Тем не менее наблюдается и некоторое положительное воздействие на рынок стали:

Покупатели перестали ориентироваться лишь на Китай (или любую другую конкретную страну).

В некоторых странах стало расти внутреннее производство. Хороший пример - недавнее решение Индии нарастить производство металлургического угля внутри страны вместо того, чтобы полагаться на импорт.

Эксперты прогнозируют, что спрос на строительство в США продолжит расти в долгосрочной перспективе, несмотря на краткосрочные сбои и высокие процентные ставки.

Доллар США, наконец, начал возвращаться к адекватному уровню, что может пойти на пользу мировым товарным рынкам.

Известно, как быстро может меняться ситуация на товарных рынках, и мировой рынок стали не исключение.

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в прошлом году среди десяти крупнейших производителей стали в мире только Иран и Индия увеличили производство, причем мировое производство нерафинированной стали сократилось на 3,7%.