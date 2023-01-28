Стало известно, сколько россиян пострадало в "дуэте" ДТП в Турции

28 янв. 19:17

Посольство России в Турции раскрыло информацию о том, были ли россияне в двух попавших в дорожные аварии туристических микроавтобусах.

В дипломатическом представительстве России в Турции сегодня сообщили предварительную информацию о числе россиян, находившихся в двух туристических автобусах, попавших в аварии в течение дня.

Российские дипломаты, как пишет РИА Новости, заявили, что у них нет данных о том, что в этих авариях пострадал кто-либо из граждан России.

"Дуэт" туристический аварий в Турции

Сегодня утром, около 10:30 близ селения Гестерли микроавтобус, перевозивший туристов, потерял управление и врезался в столб. В результате ДТП ранения получили 12 туристов-иностранцев, а также гид и водитель.

Несколькими минутами позже у села Акташ произошла более тяжелая дорожная авария – там туристический микроавтобус перевернулся на всей скорости. Известно об одном погибшем и 27 раненых пассажирах.

Ранее "Вестник Кавказа" передавал информацию о лайнере Astoria Grande с российскими туристами на борту, который в течение суток не мог пришвартоваться в турецком порту.

