Стало известно, сколько россиян пострадало в "дуэте" ДТП в Турции

В дипломатическом представительстве России в Турции сегодня сообщили предварительную информацию о числе россиян, находившихся в двух туристических автобусах, попавших в аварии в течение дня.
Российские дипломаты, как пишет РИА Новости, заявили, что у них нет данных о том, что в этих авариях пострадал кто-либо из граждан России.
"Дуэт" туристический аварий в Турции
Сегодня утром, около 10:30 близ селения Гестерли микроавтобус, перевозивший туристов, потерял управление и врезался в столб. В результате ДТП ранения получили 12 туристов-иностранцев, а также гид и водитель.
Несколькими минутами позже у села Акташ произошла более тяжелая дорожная авария – там туристический микроавтобус перевернулся на всей скорости. Известно об одном погибшем и 27 раненых пассажирах.
Ранее "Вестник Кавказа" передавал информацию о лайнере Astoria Grande с российскими туристами на борту, который в течение суток не мог пришвартоваться в турецком порту.