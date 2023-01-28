Ашхабад осудил теракт в посольстве Азербайджана в Иране

28 янв. 18:58

МИД Туркменистана выступил с осуждением теракта, совершенного в Тегеране против посольства Азербайджана, а также заявил о недопустимости насилия против дипломатов.

Официальный Ашхабад выразил сегодня строжайшее осуждение теракта, совершенного накануне в посольстве Азербайджанской Республики в Тегеране.

В туркменском Министерстве иностранных дел сообщили, что республика считает недопустимыми вооруженные атаки на дипмиссии, а также какое бы то ни было насилие против дипломатов и других сотрудников посольств.

В МИД Туркменистана озвучили глубокие соболезнования семье убитого в ходе теракта начальника посольской охраны Орхана Аскеров и пожелали двум раненым работникам дипмиссии скорого восстановления здоровья.

Вооруженная атака на посольство Азербайджана

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", утром пятницы 27 января посольство Азербайджана в Тегеране атаковал террорист. Проникнув в здание, он начал обстреливать находившихся внутри людей из автомата Калашникова, трое сотрудников дипмиссии получили ранения, для одного из них – Орхана Аскерова – оно оказалось смертельным.

Террорист был задержан, однако полиция Тегерана начала расследование вооруженной атаки на посольство с заявления, что нападавший руководствовался исключительно личными причинами, совершая преступление, полагая, что внутри дипмиссии прячется его жена, причем расстреливать дипломатов он ехал вместе со своими детьми. Опубликованные затем кадры с камер слежения показали, что преступник все время был один.

МИД Азербайджана обвинил Иран в нарушении Венской конвенции о дипломатических отношениях, поскольку иранская сторона не обеспечила безопасность азербайджанской дипмиссии, допустив подобное вооруженное нападение.