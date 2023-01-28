Баку подтвердил приверженность мирному договору с Ереваном

28 янв. 18:39

Ильхам Алиев сообщил, что Азербайджан, будучи страной-победителем в Карабахской войне, стремится подписать мирный договор с Арменией, чтобы защитить регион от угроз безопасности.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев сообщил сегодня, что Баку по-прежнему остается приверженным подписанию мирного договора с Ереваном для стабилизации Южного Кавказа, поскольку понимает, что в противном случае риски и угрозы безопасности в регионе будут только увеличиваться.

Ильхам Алиев напомнил, что Азербайджан продвигает мирные переговоры с Арменией, являясь победителем в Карабахской войне, и еще раз обратил внимание на мотивы, которые движут Баку в этой дипломатической работе.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что в Карабахской войне Баку стремился лишь избавить свои земли от оккупационных сил Армении и тем самым установить справедливость, а теперь Азербайджанская Республика занята мирными делами – возрождением обращенных в руины за годы оккупации Карабаха и Восточного Зангезура. Эти руины не перестают напоминать о том, в какой тяжелой ситуации находились и Азербайджан, и весь Южный Кавказа в годы развязанной Арменией Карабахской войны.

Проблемы Южного Кавказа как отражение проблем ООН

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал о предложении Ильхама Алиева реформировать Совбез ООН добавлением двух постоянных членов – стран-представителей Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

Во время речи о мирном договоре с Арменией президент Азербайджана еще раз вернулся к этому вопросу, пояснив, что само поведение ООН в течение трех десятилетий оккупации 20% азербайджанских территорий указывает на необходимость изменений: четыре резолюции Совбеза ООН с 1994 года не исполнялись, пока их не претворила в жизнь азербайджанская армия в 2020 году. А значит, со стороны ООН к Азербайджану была проявлена дискриминация и применены двойные стандарты, чего в эффективно работающей международной организации быть не должно.