Анкара призвала Тегеран к сотрудничеству с Баку по теракту в посольстве

28 янв. 18:21

МИД Турции заявил об обязанности властей Ирана расследовать теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране открыто и совместно с Баку.

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу передал сегодня посредством журналистов дипломатическое послание властям Ирана по расследованию совершенного накануне теракта в посольстве Азербайджана в Тегеране – он призвал их не закрывать следствие и вести его вместе с азербайджанскими спецслужбами.

Обращаясь к Ирану, министр назвал его соседом Турции, и подчеркнул, что Анкара придет очень большое значение открытому характеру расследования со свободной передачей данных из Тегерана в Баку и участием азербайджанской стороны в следственных действиях.

По его словам, Иран и Азербайджан должны совместно установить организаторов теракта и его причины. Затем, добавил Мевлют Чавушоглу, и исполнитель, и организаторы преступления против азербайджанских дипломатов обязаны быть преданы справедливому суду по всей строгости закона.

Завершая обращение к Тегерану, глава турецкой дипломатии еще раз выразил соболезнования Азербайджанской Республике, назвав ее братской для Турции страной. "Азербайджан никогда и нигде не будет один", - заключил он.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что Азербайджан самостоятельно эвакуирует свое посольство из Тегерана государственным спецбортом, который заберет и дипломатов, и их семьи, и тело убитого начальника охраны дипмиссии Орхана Аскерова.