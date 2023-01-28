Гарибашвили пообещал построить порт мощностью 7,8 млн т

28 янв. 17:56

Порт Анаклия, если правительству Грузии все же удастся его реализовать, получит пропускную способность всего в 4% от Новороссийского морского порта.

Председатель правительства Грузии Ираклий Гарибашвили озвучил сегодня пропускную способность первого этапа амбициозного грузинского логистического проекта – глубоководного порта Анаклия. Согласно пресс-релизу Кабмина, она составит всего 7,8 млн т в год, что соответствует порядка 4% другой черноморской торговой гавани – Новороссийского порта.

В Кабмине Грузии также добавили, что в рамках реализации этого проекта власти завершили документ об интересах сторон и ищут сейчас новых инвесторов в строительство порта Анаклия. При этом не уточняется, с какими именно компаниями Тбилиси ведет переговоры по самому проблемному из своих крупномасштабных проектов.

Порта Анаклия - проблемное дитя Грузии

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", грузинские власти пытаются реанимировать строительство порта Анаклия с февраля 2021 года. Таким образом, уже два года они не могут найти инвестора.

В прошлом декабре правительство Грузии приняло решение взять на себя 51% расходов на реализацию проекта, таким образом получив контрольный пакет акций будущего порта. Известно, что для первого этапа Тбилиси согласен потратить $300 млн, а первые строительные работы по плану пройдут уже в этом году.

Однако, как можно судить по сообщению грузинского Кабмина, международный тендер на оставшиеся 49% финансирования проекта все еще не завершен.

Нерешительность инвесторов можно объяснить провалом первой попытки Грузии построить порт Анаклия. Его строительство должно было начаться еще в 2016 году под управлением грузино-американского консорциума. Однако за четыре года консорциум не провел никаких работ, и в начале 2020 года Тбилиси отозвал контракт.